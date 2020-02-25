Россиянам не рекомендуют ездить в Северную Италию

Жителям России не советуют ездить в Северную Италию. Официального ограничения нет, но от поездки лучше воздержаться.

Рекомендации дает посольство России в Италии. Причина заключается в распространении в европейской стране коронавируса.

"Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число заражённых находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью", -сообщает посольство в микроблоге.

По официальным данным, в Италии диагноз "коронавирус" поставлен 231 человеку, восемь человек скончались. Один случай зарегистрирован на юге страны.