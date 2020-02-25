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Источник Правда.Ру

Россиянам не рекомендуют ездить в Северную Италию

Мир

Жителям России не советуют ездить в Северную Италию. Официального ограничения нет, но от поездки лучше воздержаться.

Рекомендации дает посольство России в Италии. Причина заключается в распространении в европейской стране коронавируса.

"Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число заражённых находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью", -сообщает посольство в микроблоге.

По официальным данным, в Италии диагноз "коронавирус" поставлен 231 человеку, восемь человек скончались. Один случай зарегистрирован на юге страны.

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