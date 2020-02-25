Случай заражения коронавирусом зафиксирован на юге Италии

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован на юге Италии. Он обнаружен у туристки, приехавшей с севера страны.

До этого все случаи заражения опасным вирусом были только на севере Италии. К этому моменту болезнь диагностирована у 231 человека, семь человек скончались.

На юге Италии случай первый. Как сообщает информагентство Ansa, он зафиксирован в Палермо. У женщины были признаки гриппа, и ее направили в больницу для сдачи теста на коронавирус. Анализы показали, что пациентка инфицирована.

Женщину, ее друзей и всех, с кем она контактировала, отправили в карантин. Две недели врачи будут наблюдать за их состоянием.