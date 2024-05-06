Сергей Карякин считает, что турнир претендентов продемонстрировал лидерство азиатских шахматистов

Карякин сказал, что турнир претендентов показал лидерство Азии в мировых шахматах

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Сергей Карякин, который в 2016 году был чемпионом мира по шахматам, считает, что шахматисты из Азии занимают лидерские позиции в мире, что они и продемонстрировали на турнирах претендентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Galiya Kamalova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Напомним, что турниры проходили в апреле в Канаде. Среди мужчин победу одержал Доммараджу Гукеш из Индии, а среди женщин — Тань Чжунъи из Китая.

Карякин сказал, что турнир претендентов проходил очень интересно. И на нем было показано, что азиатские шахматисты — лидеры мировых шахмат. Россиянин также назвал страны, которые являются передовыми по шахматам: Индия, Китая, Узбекистан. Карякин считает, что российским спортсменам будет интересно играть с представителями эти государств. Россиянин отметил, что на данный момент важно, чтобы было много турниров, где будет разрешено играть и представителям России.