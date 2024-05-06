Говорим о валериане, которую можно вырастит на даче

Валериана будет полезна для борьбы с бессонницей

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Валериана - это многолетнее травянистое растение, которое широко известно своими лечебными свойствами. Она имеет мощный успокаивающий эффект и часто используется для борьбы с бессонницей, нервным напряжением и стрессом. Кроме того, она обладает прекрасным ароматом и может использоваться в качестве декоративного растения.

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Если вы заинтересованы в выращивании валерианы в своем саду или на приусадебном участке, то вам следует узнать некоторые особенности ее выращивания и ухода.

Выбор места и почвы

Валериана предпочитает солнечные или полутенистые места с плодородной и влажной почвой. Она может расти и на более сухих участках, но в этом случае ее необходимо чаще поливать. Лучше всего высаживать растение в глубокую почву, чтобы корни имели достаточно места для роста.

Посадка и размножение

Валериана может быть выращена из семян или черенков. Семена следует посеять в начале весны или осени на глубину около 1 см. Черенки можно получить в конце лета или в начале осени, отрезав верхние части стеблей и поместив их во влажную почву. При этом необходимо оставить небольшое количество листьев на черенках.

Уход за растением

Валериана не требует особого ухода, но ей необходимо обеспечить достаточное количество влаги и удобрений. Регулярный полив поможет растению расти здоровым и крепким. Также рекомендуется подкармливать валериану органическими удобрениями весной и летом.

При сборе урожая необходимо отрезать верхние части стеблей с цветами и листьями. Лучшее время для этого - в начале лета, когда растение находится в своем пике цветения. Собранные части можно использовать для приготовления чая или настоек.

Применение валерианы

Как уже упоминалось, валериана имеет мощный успокаивающий эффект и может быть использована для борьбы с различными нервными расстройствами. Она также может помочь при головной боли, болях в желудке и других проблемах.