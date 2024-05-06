Врач-ревматолог Гурьева: псориатический артрит вызывает воспаление суставов и ограничение их подвижности

Врач-ревматолог Татьяна Гурьева рассказала, что псориаз может проявлять себя не только пятнами и шелушениями на коже, но и болью в суставах. Это результат псориатического артрита.
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Отличить этот артрит от других видов можно по типу боли в суставах. В состоянии покоя они болят, а после физических нагрузок проходят. При псориатическом артрите происходит также воспаление суставов. На вид они припухлые и по утрам человек чувствует в них скованность и ограниченную подвижность.
Могут наблюдаться повышенная температура, проблемы с желудочно-кишечным трактом и увеличение лимфатических узлов, передаёт "Доктор Питер”.
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)