Врач-ревматолог Гурьева: псориатический артрит вызывает воспаление суставов и ограничение их подвижности

Псориатический артрит вызывает воспаление суставов

Врач-ревматолог Татьяна Гурьева рассказала, что псориаз может проявлять себя не только пятнами и шелушениями на коже, но и болью в суставах. Это результат псориатического артрита.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Отличить этот артрит от других видов можно по типу боли в суставах. В состоянии покоя они болят, а после физических нагрузок проходят. При псориатическом артрите происходит также воспаление суставов. На вид они припухлые и по утрам человек чувствует в них скованность и ограниченную подвижность.

Могут наблюдаться повышенная температура, проблемы с желудочно-кишечным трактом и увеличение лимфатических узлов, передаёт "Доктор Питер”.