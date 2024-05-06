Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобили Hyundai признаны самыми безопасными в 2024 по версии IIHS
Мошенники стали обманывать пенсионеров, обещая им денежные выплаты к 9 мая
Стало известно, может ли кошка напасть на собаку
Карякин сказал, что турнир претендентов показал лидерство Азии в мировых шахматах
Внуки Эммануила Виторгана в Израиле работают догситтером и официантом
Ветеринары дали ответ, почему кошка внезапно начала везде прятаться
Валериана будет полезна для борьбы с бессонницей
Стас Садальский обвинил Малышеву в своём увольнении с Первого канала
Рецепт сливочно-клубничного чизкейка
Врач-ревматолог Гурьева: псориатический артрит вызывает воспаление суставов и ограничение их подвижности

Псориатический артрит вызывает воспаление суставов

Здоровье

Врач-ревматолог Татьяна Гурьева рассказала, что псориаз может проявлять себя не только пятнами и шелушениями на коже, но и болью в суставах. Это результат псориатического артрита.

Псориатический артрит вызывает воспаление суставов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Отличить этот артрит от других видов можно по типу боли в суставах. В состоянии покоя они болят, а после физических нагрузок проходят. При псориатическом артрите происходит также воспаление суставов. На вид они припухлые и по утрам человек чувствует в них скованность и ограниченную подвижность.

Могут наблюдаться повышенная температура, проблемы с желудочно-кишечным трактом и увеличение лимфатических узлов, передаёт "Доктор Питер”.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Сезон русской охоты на наёмников из Франции открыт Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Стас Садальский обвинил Малышеву в своём увольнении с Первого канала
Как сохранить здоровье и молодость кожи в период менопаузы
В Костромской области мошенники выманили у женщины 400 тысяч за "продление ДМС"
В России ограничат комиссии за снятие денег с кредиток
Космонавты считают, что полёт Пересильд в космос вызвал слишком много шумихи
Турпоток в Узбекистан из России вырос более чем в 10 раз
Сезон русской охоты на наёмников из Франции открыт
Вяльбе сказала, что лыжник Устюгов — великий спортсмен
Сергей Безруков назвал Валентину Теличкину олицетворением материнской любви
Терапевт Баранова считает, что 2/3 рациона необходимо съедать в первой половине дня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников