Тревожный знак: почему кошка внезапно начала прятаться по всему дому

Ветеринары дали ответ, почему кошка внезапно начала везде прятаться

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Любой мохнатый друг не устоит перед коробкой, появившейся в комнате.

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Более того, мурлыкающий питомец вряд ли оставит без внимания сумку или распахнутый шкаф.

Такое поведение пушистика, стремящегося скрыться в любом из этих предметов, коренится в охотничьих инстинктах: кошка стремится наблюдать за происходящим, оставаясь скрытой.

Вероятно, животное надеется обнаружить мышь или другую потенциальную добычу. Тем не менее, если кошка прячется не для охоты, а чтобы укрыться, это должно насторожить владельца.

Если кошка упорно не хочет выходить из коробки или прочего укрытия и не проявляет интерес к окружающей среде, вероятно, дело не в охотничьем инстинкте.

Причины, по которым кошка постоянно прячется Скрытность может быть не только признаком начала охоты.

Возможно, кошка сама чувствует себя в опасности быть добычей.

Такой страх может возникать у животного из-за проблем со здоровьем.

Нередко мохнатые друзья, чувствуя себя слабыми, становятся особенно уязвимыми. В таком состоянии кошка опасается, что её заметит хищник, и предпочитает не покидать безопасное укрытие.

Так что, если кошка систематически скрывается, владельцу следует обратиться за помощью в ветеринарную клинику. Специалисты помогут определить, в порядке ли здоровье питомца.