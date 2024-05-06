Тревожный знак: почему кошка внезапно начала прятаться по всему дому

Любой мохнатый друг не устоит перед коробкой, появившейся в комнате.
Более того, мурлыкающий питомец вряд ли оставит без внимания сумку или распахнутый шкаф.
Такое поведение пушистика, стремящегося скрыться в любом из этих предметов, коренится в охотничьих инстинктах: кошка стремится наблюдать за происходящим, оставаясь скрытой.
Вероятно, животное надеется обнаружить мышь или другую потенциальную добычу. Тем не менее, если кошка прячется не для охоты, а чтобы укрыться, это должно насторожить владельца.
Если кошка упорно не хочет выходить из коробки или прочего укрытия и не проявляет интерес к окружающей среде, вероятно, дело не в охотничьем инстинкте.
Причины, по которым кошка постоянно прячется Скрытность может быть не только признаком начала охоты.
Возможно, кошка сама чувствует себя в опасности быть добычей.
Такой страх может возникать у животного из-за проблем со здоровьем.
Нередко мохнатые друзья, чувствуя себя слабыми, становятся особенно уязвимыми. В таком состоянии кошка опасается, что её заметит хищник, и предпочитает не покидать безопасное укрытие.
Так что, если кошка систематически скрывается, владельцу следует обратиться за помощью в ветеринарную клинику. Специалисты помогут определить, в порядке ли здоровье питомца.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.