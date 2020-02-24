Число зараженных COVID-19 за пределами Китая превысило 2000 человек

В распространенном сегодня отчете ВОЗ о ситуации с коронавирусом указано, что по состоянию на утро вторника, 25 февраля, случаи заражения COVID-19 зафиксированы уже в 29 странах мира, а общее число инфицированных "перевалило" за 2 тысячи.

"На 12:00 (по мск) за сутки в мире заболели новой пневмонией 300 человек. Таким образом,

в 29 странах суммарно заражены коронавирусом 2069 граждан,

из них умерли 23 человека,

за последние сутки зарегистрировано 6 смертей от COVID-19", — говорится в документе Всемирной организации здравоохранения.

Хорошие новости из Франции

Несмотря на то, что эффективное лекарство от коронавируса в мире пока еще нигде не выпускается, французским медикам удалось не только предотвратить распространение инфекции на территории государства, но и вылечить всех больных новой пневмонией граждан.

Сегодня Оливье Веран, министр здравоохранения пятой республики, сообщил, что все 11 заболевших коронавирусной инфекцией, которые проходили лечение в стационарах выздоровели.

"На территории Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом. Нам удалось не допустить распространения вируса. Сегодня в Лионе выписан последний пациент. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой", — цитирует слова Верана ТК BFMTV.

Во Франции, по данным ВОЗ, было зарегистрировано 12 случаев заражения, один больной скончался.