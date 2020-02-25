В ближайшие месяцы работники украинских шахт получат зарплату. Закрыть долги по оплате труда потребовал от правительства президент Украины Владимир Зеленский.
Сейчас общая сумма долга составляет около полутора миллиардов гривен.
"Я очень прошу в ближайшие два месяца — март, апрель — закрыть все долги полностью перед шахтёрами. Если не будем это закрывать, пропустим хоть одни сутки, то, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату за этот месяц", — подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что на Украине планируют закрыть убыточные шахты. А прибыльные, наоборот, получат государственную поддержку.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.