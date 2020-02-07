Убыточные шахты на Украине закроют

Часть шахт на Украине планируют закрыть. Речь идет о государственных шахтах.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, сотрудников не бросят на произвол судьбы, а предоставят новые рабочие места.

Сейчас в стране проведут экономическую оценку действующих добывающих предприятий. Те, которые приносят прибыль, получат поддержку.

"Что касается тех шахт, на которых нет экономического решения вследствие безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет, мы будем искать возможность, чтобы ни один человек оттуда не остался на улице", — подчеркнул он.

Напомним, что сейчас украинские горняки нередко устраивают забастовки. Причина заключается в регулярной задержке зарплаты. Так, работникам шахты "Капитальная", что находится на территории Донецкой области, подконтрольной киевским властям, задолжали 3,7 млн долларов.