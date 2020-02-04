Украинские горняки бастуют под землей из-за долгов по зарплате

Шахта "Капитальная" находится на территории Донецкой области, подконтрольной Украине. Владельцы предприятия задолжали горнякам в общей сложности 93,12 миллиона гривен. В долларовом эквиваленте это 3,7 млн долларов.

В шахте остаются 14 человек, написал во вторник руководитель профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем Telegram-канале.

"Семь горняков шахты "Капитальная" ГП "Мирноградуголь" (Донецкая область), отработав вторую смену, отказались подниматься на поверхность. С предприятия сообщают, что к протесту присоединились еще семь горняков третьей смены. Таким образом, по состоянию на 00.00 (01.00 по мск — ред.) под землей в забое находятся 14 человек. Главные требования горняков шахты "Капитальная": выплата задолженности по заработной плате и обеспечение полноценной работы предприятия", — сообщил Волынец на своем Telegram-канале.

Шахтерские протесты — не новость для Украины. Ранее работники угледобывающей отрасли бастовали не только из-за невыплат, но и из-за закрытия шахт.