Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан

Мир » Бывший СССР » Украина

Жители Крыма ответили главе запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова. Напомним, ранее украинский активист выступил с заявлением, что Киев может рассмотреть возможность прощения некоторых граждан в Крыму и Донбассе.

В частности, Чубаров заявил, что считает возможным дать прощение тем, кто причастен к "крымской весне", но не совершал "прямых преступлений". Кроме того, сказал активист, прощения достойны и некоторые группы граждан в Донбассе.

Глава крымско-татарской национально-культурной автономии Республики Крым Эйваз Умеров, комментируя это заявление РИА Новости, сказал, что ответного прощения Чубаров не дождется.

"Лидеры меджлиса устраивали водные, гражданские блокады, взрывали электроопоры, ставя под угрозу жизни людей. Чубаров, строя из себя отца нации, говорит, кого он готов простить. Нам его прощение не нужно. Мы практически о них забыли и только периодические его заявления заставляют вспомнить, что этот человек есть на белом свете", — сказал Умеров.

Крымский общественный деятель добавил, что Чубарова и его сторонников могут, наверное, простить только те жители полуострова, которые, имея российские паспорта, получая социальное обслуживание в РФ, открыто поддерживают Украину.

*Меджлис - запрещенная в России организация.

Темы крым эйваз умеров рефат чубаров крымские татары
Новости Все >
В Германии задержали водителя авто, наехавшего на участников карнавала
Киев выплатит освобожденным из плена в Донбассе по 10 тысяч гривен
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
В Германии машина въехала в участников карнавала
Лавров считает неприемлемой идею США договориться с исламистами в Сирии
Пермские врачи скорой помощи протащили пациента по грязи
Отец Тайсона Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру боксера
Польский президент обвинил Россию в агрессии против Украины
Германия призывает к созданию наднациональной европейской армии
Последние материалы
Киев выплатит освобожденным из плена в Донбассе по 10 тысяч гривен
Как китайцы решают внутренние проблемы
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
Три главные проблемы российского футбола
В Германии машина въехала в участников карнавала
Лавров считает неприемлемой идею США договориться с исламистами в Сирии
Пермские врачи скорой помощи протащили пациента по грязи
Отец Тайсона Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру боксера
"Экспедиция-Трофи" собирает успешных романтиков
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Красота
В Лос-Анджелесе живет женщина с самыми широкими бедрами в мире
Василий Амирджанов Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть Василий Амирджанов Соломон Соловьев Быть жертвой или изображать ее? - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев
Комментарии
Лолита показала стройную фигуру в купальнике
Шуфутинский поддержал Успенскую в споре с Собчак
Украина похвасталась способностью "выжигать российские войска"
Как Китай живет и борется с коронавирусом
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
США объяснили, зачем эсминец Ross зашел в Черное море
Конфликт Рудковской и Миро получил новый виток развития
В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом после лечения
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Зачем Зеленский продавливает "контроль границ" с Россией
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Нефть Brent упала в цене более чем на 3%
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Трамп включил посла США в России в "черный список"
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ