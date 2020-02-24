Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан

Жители Крыма ответили главе запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова. Напомним, ранее украинский активист выступил с заявлением, что Киев может рассмотреть возможность прощения некоторых граждан в Крыму и Донбассе.

В частности, Чубаров заявил, что считает возможным дать прощение тем, кто причастен к "крымской весне", но не совершал "прямых преступлений". Кроме того, сказал активист, прощения достойны и некоторые группы граждан в Донбассе.

Глава крымско-татарской национально-культурной автономии Республики Крым Эйваз Умеров, комментируя это заявление РИА Новости, сказал, что ответного прощения Чубаров не дождется.

"Лидеры меджлиса устраивали водные, гражданские блокады, взрывали электроопоры, ставя под угрозу жизни людей. Чубаров, строя из себя отца нации, говорит, кого он готов простить. Нам его прощение не нужно. Мы практически о них забыли и только периодические его заявления заставляют вспомнить, что этот человек есть на белом свете", — сказал Умеров.

Крымский общественный деятель добавил, что Чубарова и его сторонников могут, наверное, простить только те жители полуострова, которые, имея российские паспорта, получая социальное обслуживание в РФ, открыто поддерживают Украину.

*Меджлис - запрещенная в России организация.