Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В отношении участников протестов в Полтавской области возбуждена дела

Мир » Бывший СССР » Украина

По пяти статьям возбуждены уголовные дела украинской полицией в отношении участников протестов в Полтавской области. Местные жители бунтовали против организации карантина в близлежащем медицинском центре.

ЧП произошло накануне. Жители поселка Новый Санжары, неподалеку от которого находится медцентр Нацгвардии, узнали, что именно сюда доставят на карантин эвакуированных из Китая соотечественников и иностранцев. Они устроили протестные акции, а потом напали на автобус, в котором перевозили эвакуированных.

Как сообщает глава полиции Полтавской области Иван Выговский, возбуждено пять уголовных дел по статьям "Групповое нарушение общественного порядка", "Массовые беспорядки", "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Всего из Ухани эвакуировано 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Они пройдут двухнедельный карантин. Медицинский центр будет круглосуточно охраняться полицией и нацгвардией.

Темы карантин протесты новые санжары полтавская область
Новости Все >
Во Вьетнаме от коронавируса вылечили трехмесячную девочку
Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу
США в Сирии потеряли вооружение на 715 млн долларов
В Китае нашли существенную проблему у танка Type99A
Археологи заявили о возможной находке могилы Нефертити
Конгрессмен Коллинз не захотел возглавить нацразведку США
Эвакуированные из Китая украинцы чувствуют себя хорошо
Белоруссия создала летающие гранатометы
Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Идлибе
Оренбургский военный получил беспрецедентно большую жилищную субсидию
Последние материалы
Во Вьетнаме от коронавируса вылечили трехмесячную девочку
Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу
США в Сирии потеряли вооружение на 715 млн долларов
В Китае нашли существенную проблему у танка Type99A
Археологи заявили о возможной находке могилы Нефертити
Конгрессмен Коллинз не захотел возглавить нацразведку США
Эвакуированные из Китая украинцы чувствуют себя хорошо
Белоруссия создала летающие гранатометы
Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Идлибе
Оренбургский военный получил беспрецедентно большую жилищную субсидию
Популярное
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Ближний Восток
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Биатлон
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова Соломон Соловьев Секрет долголетия Жанны Кальман - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Очередному дипломату отказали в визе США
Йогурт: польза и вред для организма человека
Рынок труда: много начальников, мало рабочих и инженеров
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Украина не нападает на Россию из-за ядерного оружия
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Украина не нападает на Россию из-за ядерного оружия
Причину повышения транспортного налога на старые машины пояснили в Минп
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Отставка Суркова: есть ли у Киева повод для радости
Земля сформировалась намного быстрее, чем считалось ранее
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Что было до появления Солнца и Солнечной системы?
Употребление вишни повышает выносливость организма
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ