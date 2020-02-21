В отношении участников протестов в Полтавской области возбуждена дела

По пяти статьям возбуждены уголовные дела украинской полицией в отношении участников протестов в Полтавской области. Местные жители бунтовали против организации карантина в близлежащем медицинском центре.

ЧП произошло накануне. Жители поселка Новый Санжары, неподалеку от которого находится медцентр Нацгвардии, узнали, что именно сюда доставят на карантин эвакуированных из Китая соотечественников и иностранцев. Они устроили протестные акции, а потом напали на автобус, в котором перевозили эвакуированных.

Как сообщает глава полиции Полтавской области Иван Выговский, возбуждено пять уголовных дел по статьям "Групповое нарушение общественного порядка", "Массовые беспорядки", "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Всего из Ухани эвакуировано 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Они пройдут двухнедельный карантин. Медицинский центр будет круглосуточно охраняться полицией и нацгвардией.