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Источник Правда.Ру

Соглашение о свободное торговле одобрил Европарламент для Вьетнама

Мир

Высокотехнологичное оборудование, автомобили и другие товары из Европы будут завозить во Вьетнам. Таможенные пошлины между Евросоюзом и азиатской страной отменены.

Такое решение принял сегодня Европарламент. Его члены сегодня одобрили соглашение о свободной торговле.

"Эти соглашения дают уникальную возможность реализовать цели Евросоюза, стремящегося стать геополитическим игроком, который защищает многостороннюю торговлю, отвергает протекционизм", — отметила евродепутат Грит Буржуа.

Соглашение, ставшее самым масштабным из тех, что заключены с развивающимися странами, предусматривает отмену таможенных сборов на 10 лет. Также документ предусматривает взаимную защиту инвестиций и сотрудничество в области морского транспорта, банковской сферы.

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