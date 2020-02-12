Соглашение о свободное торговле одобрил Европарламент для Вьетнама

Высокотехнологичное оборудование, автомобили и другие товары из Европы будут завозить во Вьетнам. Таможенные пошлины между Евросоюзом и азиатской страной отменены.

Такое решение принял сегодня Европарламент. Его члены сегодня одобрили соглашение о свободной торговле.

"Эти соглашения дают уникальную возможность реализовать цели Евросоюза, стремящегося стать геополитическим игроком, который защищает многостороннюю торговлю, отвергает протекционизм", — отметила евродепутат Грит Буржуа.

Соглашение, ставшее самым масштабным из тех, что заключены с развивающимися странами, предусматривает отмену таможенных сборов на 10 лет. Также документ предусматривает взаимную защиту инвестиций и сотрудничество в области морского транспорта, банковской сферы.