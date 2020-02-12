Из-за коронавируса во Вьетнаме отложили тестовый запуск метро

В столице Вьетнама Ханое перенесли запуск ввода в эксплуатацию первой линии метрополитена в стране по причине коронавируса.

Об этом сообщило вьетнамское издание VnExpress.

Отмечается, что свыше сотни китайских экспертов не смогли вернуться во Вьетнам, чтобы принять участие в тестировании метрополитена для оценки безопасности. В итоге дату ввода в эксплуатацию подземки перенесли.