В столице Вьетнама Ханое перенесли запуск ввода в эксплуатацию первой линии метрополитена в стране по причине коронавируса.
Об этом сообщило вьетнамское издание VnExpress.
Отмечается, что свыше сотни китайских экспертов не смогли вернуться во Вьетнам, чтобы принять участие в тестировании метрополитена для оценки безопасности. В итоге дату ввода в эксплуатацию подземки перенесли.
"Тестирование системы должны были проводить китайские специалисты, поэтому нам пришлось отложить время, пока они не приедут", — пояснил руководитель правления проекта строительства метрополитена.
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