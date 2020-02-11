Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году

Экс-лидер "Правого сектора" (запрещенная в России организация) Дмитрий Ярош дал интервью "5 каналу", в котором рассказал о штурме Донецка в 2014 году. По его словам, Украина могла вернуть контроль над утраченными территориями Донецкой и Луганской области, однако не стала этого делать.

"Я со своими бойцами в Донецк заходил, "Айдар" (батальон, запрещенный в России, — прим. ред.) заходил практически уже в Луганск. И приказы об отводе — это было нелогично", — пояснил Ярош.

Также бывший лидер националистов заявил, что уже тогда украинские чиновники и военные считали возвращение Крыма невозможным. По его мнению, для возврата контроля над Донецкой и Луганской областью нужно было ввести военное положение.