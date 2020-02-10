В Черногории планируют отказаться от пластиковых пакетов

Закон о запрете использования пластиковых пакетов готовятся принять в Черногории. Власти страны решили полностью отказаться от них.

Закон сейчас находится в стадии разработки. Речь идет об одноразовых пакетах, которые засоряют моря и океаны, нанося серьезный вред экологии планеты.

"Сокращение этого вида отходов не приведет к значительному сокращению общего количества отходов. С другой стороны, в океанах и морях растет количество этих отходов, которые угрожают экосистемам и биоразнообразию и, возможно, здоровью людей", — пояснили в министерстве по устойчивому развитию и туризму Черногории, который занимается этим вопросом.

Уже разработана система санкций. Так, за нарушение закона физические лица заплатят штраф от 30 до 2000 евро, индивидуальные предприниматели — от 500 до 6000 евро, а юридические лица — от 500 до 20 000 евро.