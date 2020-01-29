"Роза Хутор" развивает практику раздельного сбора отходов

Горный курорт увеличивает темпы сбора вторсырья. С мая 2018 по январь 2020 года на переработку было направлено 150 тонн картона и бумаги, 21 тонна стекла, 7 тонн пластика.

Крупнейший горный курорт России последовательно развивает практику раздельного сбора отходов.

Первые шаги в этом направлении были предприняты еще в период подготовки Олимпиады в Сочи, когда проведение тестовых соревнований сопровождалось экспериментами по внедрению раздельного сбора пластиковых бутылок из-под спонсорских безалкогольных напитков.

еще в период подготовки Олимпиады в Сочи, когда проведение тестовых соревнований сопровождалось экспериментами по внедрению раздельного сбора пластиковых бутылок из-под спонсорских безалкогольных напитков. На системный уровень практика сбора вторсырья на курорте вышла в 2016 году ,

, а весной 2018 года "Роза Хутор" приступил к формированию собственной службы заготовки вторсырья.

В настоящее время практика раздельного сбора пригодных для переработки отходов стала общераспространенной и стандартной для курорта, работающих на его территории отелей, а также для множества арендаторов — кафе, ресторанов, магазинов.

"Роза Хутор" оперирует собственной службой заготовки вторсырья, обладающей коротким транспортным плечом и перевалочной базой. Таким образом, стал возможным бесперебойный регулярный сбор накопленной за день пластиковой и картонной упаковки.

"Нынешний зимний сезон стал для нас важным рубежом — мы вышли на фактически полную подписку работающих на курорте бизнесов на сервис по сбору вторсырья. Исключения есть, но они скорее подтверждают правило: не выбрасывать картон и пластик в мусорный бак выгодно. Наши заготовители неукоснительно придерживаются стандарта, обозначенного на старте этой инициативы, бесперебойно и бесплатно собирая накопленную на курорте упаковку" — говорит директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Таким образом в период с мая 2018 по январь 2020 гг. на переработку было отправлено 150 тонн картона и бумаги, 21 тонна стекла, 7 тонн пластика.

"Сокращение объемов образования мусора — важная цель ближайшего будущего, но сегодня необходимо решать непростую задачу сдерживания роста расходов на оплату вывоза мусора. Заготовка вторсырья является для нас незаменимым инструментом экономии", — комментирует Дмитрий Колосов.

По его словам, с августа 2019 по январь 2020 гг. общая экономия на связанных с удалением мусора расходах достигла около 6,8 млн рублей. В проекции на предстоящий годовой цикл расчетная общая экономия работающих на "Роза Хутор" бизнесов может составить 17,1 млн рублей.

"Наладив раздельный сбор отходов в хозяйственной сфере, мы постепенно переключаемся и на задачу вовлечения наших гостей" — говорит Дмитрий Колосов.

В ряде отелей курорта организован сбор пластиковых бутылок при уборке номеров — весь собранный пластик отправляется на утилизацию. Проживающие в апарт-отеле Valset гости становятся участниками раздельного сбора и не выбрасывают пригодную для утилизации упаковку в мусорное ведро для того, чтобы полезные отходы были собраны и переданы на переработку.

Генеральный менеджер апарт-отеля Valset Анджей Зеленцов отмечает: "Мы оперируем крупнейшим на курорте номерным фондом и очень серьезно относимся как к задаче обеспечения эффективности нашего бизнеса, так и к созданию позитивных, запоминающихся и насыщенных впечатлений для наших гостей. Поэтому мы призываем их участвовать в раздельном сборе отходов, и отлаживаем работу команды отеля так, чтобы усилия гостей не пропадали напрасно. У нас построена четкая цепочка сбора и перевалки перерабатываемой упаковки, которую откликнувшиеся на наш призыв гости сознательно откладывают для последующей утилизации. Если в прошлом году эта практика лишь приживалась и мы учились, набивая шишки, то 2020 год пройдет под знаменем улучшения ее качества, обеспечения ее большей заметности, понятности и привлекательности для гостей".

Экспериментальная партия контейнеров для раздельного сбора отходов размещена в гостевом зале ресторана "Берлога" (Роза Плато на высоте 1170 м.). Гостей встречает призыв не выбрасывать пластиковые бутылки и оставлять их в специальном контейнере для последующей передачи в службу заготовки вторсырья.

"Наши гости весьма аккуратно следуют инструкциям, а формируемый при их непосредственном участии поток раздельно собранных пластиковых бутылок является приемлемо чистым, так что мы обязательно будем распространять эту практику и дальше", — комментирует Дмитрий Колосов.

Раздельный сбор отходов бумаги для печати и пластиковых бутылок также организован в офисе "Роза Хутор", сотрудники курорта также становятся участниками этой работы.

"Полагаю, что всем работающим в горах Сочи бизнесам, следует изучать практику "Роза Хутор" по организации сбора вторсырья и использовать ее в качестве образца для подражания. Ведь речь идет не только о сэкономленных деньгах, которые наше бизнес-сообщество может использовать на благие цели, но и об общем повышении культуры туризма в долине Мзымты и окрестных горах", — комментирует Александр Галкин, глава Совета по устойчивому развитию Краснополянского горнотуристского кластера.

Координатор экологического движения "Раздельный сбор" в Красной Поляне Евгения Меньшикова считает, что команда "Роза Хутор" должна предоставить многочисленным гостям курорта возможность участия в сборе вторсырья.