Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в Европе его считают "президентом мира". Об этом якобы ему сообщил Папа Римский Франциск во время встречи в Ватикане.

"Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - сказал Зеленский.

"Бесконечно благодарен его святейшеству за инициативу "Папа для Украины", которая помогла 900 тыс. украинцам, пострадавших в Донбассе. Я пригласил его на Украину. Я уверен, что он будет на Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - добавил украинский президент.