Коронавирус-2: В США началась вспышка "очень заразного" норовируса

Больше 200 человек заразились норовирусом в США при посещении казино в штате Луизиана. Об этом сообщила глава местного минздрава Лейси Кавано. Речь идет о казино L'Auberge в городе Лейк-Чарльз. По словам Кавано, "вирус очень заразный".

"На данный момент не имеет значения, как это началось, поскольку теперь мы наблюдаем передачу вируса внутри общества", - рассказала Кавано местному телеканалу WVUE.

Норовирус провоцирует возникновение острой кишечной инфекции, которую еще часто называют желудочным или кишечным гриппом.