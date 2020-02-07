Эстонцы спасли российских рыбаков

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии. Находившихся на его бору людей удалось спасти.

ЧП, о котором сообщает финское издание Ilta-Sanomat, произошло в территориальных водах Эстонии.

"В четверг в 23:40 российский рыболовный траулер передал сигнал бедствия в 15 милях к северу от полуострова Юминда, на борту семь человек. В Центре наблюдения за морем выяснили, что речь идет о неполадке в рулевом управлении, два отсека корабля уже затоплены. Судно легло в дрейф, и через некоторое время пропало электричество", — цитирует издание сообщение Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Все рыбаки оказались гражданами России. Их принял на борт либерийский танкер. В спасении участвовали финские и эстонские специалисты. Сейчас их доставили в больницы Таллина и Хельсинки.