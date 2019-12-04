Российский траулер горит в порту Норвегии

В норвежском порту Ботсфьорд сегодня загорелся рыболовецкий траулер, зашедший в него под российским флагом.
Сообщение о ЧП размещено в Twitter местной полиции.
На данный момент полицейские сообщают, что, по предварительным данным, огонь вспыхнул на камбузе. И оттуда уже распространился по судну.
На месте работают пожарные расчеты и спасатели. Последние уже обследовали судно и говорят, что людей на нем нет. Информации о пострадавших пока не поступало.
Напомним, что это уже второй российский корабль, вспыхнувший в норвежском порту. В сентябре, как рассказывала «Правда.ру», пожар 22 часа бушевал на судне «Бухта Наездник». Тогда причиной возгорания стали ремонтные работы. Пожар был такой силы, что корабль частично затонул
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