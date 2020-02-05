Между двумя странами установилась особая дружба. И нарушать ее турецкая сторона не намерена.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган:
"У нас нет абсолютно никаких намерений вступать в конфронтацию с нашими союзниками. Мы придаём особое значение продолжению нашей дружбы и сотрудничества с Россией. Наше единственное ожидание от России заключается в том, чтобы она лучше понимала нашу чувствительность в Сирии".
Накануне два президента общались по телефону по инициативе турецкой стороны. Сегодня глава Турции выступил перед депутатами парламента от правящей партии.
По его словам, разговор можно назвать "конструктивным и продуктивным".
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.