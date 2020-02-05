Эрдоган: Разговор с Путиным был конструктивным и продуктивным

Между двумя странами установилась особая дружба. И нарушать ее турецкая сторона не намерена.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган:

"У нас нет абсолютно никаких намерений вступать в конфронтацию с нашими союзниками. Мы придаём особое значение продолжению нашей дружбы и сотрудничества с Россией. Наше единственное ожидание от России заключается в том, чтобы она лучше понимала нашу чувствительность в Сирии".

Накануне два президента общались по телефону по инициативе турецкой стороны. Сегодня глава Турции выступил перед депутатами парламента от правящей партии.