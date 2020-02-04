Эксперт: Эрдоган сам виноват в гибели турецких солдат в Идлибе

Турция проводит политику экспансии в Сирии и считает "Ан-Нусру" своим оружием в этом направлении. Гибель ее военнослужащих в Идлибе — на совести самого Эрдогана, считает эксперт Борис Долгов.

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Эрдоган недоволен поведением России в Сирии

Реджеп Эрдоган призвал Россию не переходить ему дорогу, обвинив Москву в попустительстве сирийской армии в ее наступлении на Идлиб и, как следствие, убийстве 4-х турецких солдат.

В понедельник, сойдя с трапа самолета в Киеве, президент Турции демонстративно поприветствовал караул бандеровским приветствием. Анкара пообещала предоставить Киеву 50 миллионов долларов финансовой помощи для нужд ВСУ. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

На пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что события в Идлибе "изо дня в день, к сожалению, приобретали невыносимый характер".

"Мы долго терпели, однако режим, с попустительства России, устраивал нападения бочковыми бомбами в Идлибе".

Утром до поездки на Украину Эрдоган был еще более категоричным.

"Турецкие F-16 и гаубицы продолжают наносить удары по целям режима Башара Асада. Нашими целями стали приблизительно 40 точек. В результате огня нейтрализовано 30-35 сирийцев", — рассказал он утром 3 февраля об ответе Анкары. "Мы обратились к России и сказали, что это ни в коем случае не связано с ними, наша цель — сирийский режим. И не пытайтесь помешать нам, потому что у нас есть потери и мы не можем молчать", — сказал президент Турции.

На вопрос, связался ли Эрдоган с Путиным, он ответил:

"Наши министерства общаются, если дело зайдет слишком далеко, то мне придется связаться с моим коллегой".

Не турецкие ли прокси убили спецназовцев ФСБ?

Реакция Минобороны РФ заключалась в заявлении о том, что турецкие военные попали под обстрел, потому что не сообщили о своей дислокации. Турки это опровергли, заявили, что сообщали.

Тем временем у России появились свои потери, по информации телеграм-канала Baza, автомобиль, в котором ехали спецназовцы ФСБ, подорвался на фугасе в районе Алеппо, после чего они попали в руки к боевикам и были застрелены.

Ситуация в Сирии накаляется в связи с наступлением Сирийской арабской армии (САА) на Идлиб и в районе западнее Алеппо, эти районы заняты протурецкими боевиками, в том числе террористической организацией " Джебхат-ан-Нусра"*.

Недавно САА были взяты под контроль несколько важных населенных пунктов, в том числе Мааррат-эн-Нууман на шоссе М5. Последний опорный пункт боевиков на этом шоссе — Серакиб, где и были убиты турецкие солдаты.

Провинция Идлиб с прилегающими к ней территориями провинций Хама и Алеппо Россией, Турцией и Ираном, партнерами по астанинскому формату, в 2017 году была объявлена зоной деэскалации. Отмечено, что боевые действия на ее территории могут вестись только против террористических организаций. Обязанность по борьбе с террористами взяла на себя Турция.

Турция покровительствует "Ан-Нусре"*

Как сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, в районе Идлиба сосредоточены основные, наиболее боеспособные вооруженные радикальные исламистские группировки.

Турецкая сторона, пояснил эксперт, не смогла выполнить астанинские договоренности — продолжаются обстрелы со стороны вооруженных исламистских группировок

как населенных пунктов, даже пригородов Алеппо,

так и позиций сирийских вооруженных сил.

Борис Долгов считает, что Турция "и не слишком этого хотела", поскольку "поддерживает ряд исламистских группировок, считая их умеренными, хотя и Россия, и Сирия считают их радикальными". Прежде всего, это "Джебхат ан-Нусра"*, которая не раз меняла свое название.

Эрдоган — враг сирийского народа

По словам эксперта, операция САА в Идлибе соответствует заключенным соглашениям между Россией и Турцией по зоне деэскалации, поэтому действия сирийской армии абсолютно правомерны, а жертвы среди турецких военнослужащих — это вина самой Турции, которая четко не сообщила об их местонахождении.

Кроме того, подчеркнул Борис Долгов, войска Турции находятся в Сирии нелегитимно, поскольку они не имеют ни мандата ООН, ни просьбы со стороны легитимного сирийского правительства.

"Турция продолжает свою политику экспансии в Сирии. Турецкое руководство — это выходцы из умеренных исламистов. И это руководство проводит политику неоосманизма, то есть продвижение интересов Турции и турецкой экспансии во все регионы, которые когда-то входили в состав Османской империи. А Сирия 400 лет входила в состав Османской империи", — сказал Борис Долгов.

По его мнению, позиция России в Сирии не может измениться. Россия поддерживает легитимно избранное сирийское руководство и те соглашения, которые ранее были заключены, то есть создание в районе Идлиба зоны деэскалации и подавление радикальных исламистских группировок в этом районе, отметил Борис Долгов.

* Террористическая группировка, запрещенная в России

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