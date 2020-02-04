Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прокомментировал задержание директоров сахарных заводов республики. По его словам, "такого в Белоруссии еще не было". Также Лукашенко рассказал, что все подробности происшествия позже расскажут спецслужбы страны.
"Они создали в Москве прокладку - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов", - рассказал Лукашенко журналистам.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.