Лукашенко прокомментировал арест директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прокомментировал задержание директоров сахарных заводов республики. По его словам, "такого в Белоруссии еще не было". Также Лукашенко рассказал, что все подробности происшествия позже расскажут спецслужбы страны.