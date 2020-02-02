В Китае за 10 дней построили больницу для больных коронавирусом. ВИДЕО

Вечером 23 января власти Китая начали строительство госпиталя "Хошэньшань", предназначенного для лечения больных коронавирусной инфекцией. Уже 2 февраля были подписаны документы о готовности объекта. Новая больница рассчитана на одну тысячу мест. Работать в госпитале будут 1400 военных медиков.





Примечательно, что сейчас идет строительство второго аналогичного госпиталя. Завершение строительства намечено на 6 февраля.