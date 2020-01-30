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СМИ: власти США скрывали факт столкновения подлодки с "Титаником"

Мир

С июля прошлого года американские власти скрывали, что глубоководный подводный аппарат с британскими учеными на борту столкнулся с затонувшим в 1912 году пассажирским судном "Титаник".

Известно об этом факте стало после того, как в суд с иском против Национальной администрации по океану и атмосфере США обратилась компания RMS Titanic.

В чем суть претензий

Как сообщает газета The Daily Telegraph, факт замалчивания происшествия ставит под сомнение возможности и компетенцию NOAA.

По словам британца Роба Маккаллума, руководителя экспедиции к затонувшему "Титанику", подводный аппарат "Тритон" действительно столкнулся с лежащим на дне океана лайнером из-за сильного течения, помешавшего управлять субмариной.

"В результате столкновения мы потеряли радиопередатчик, с которого посылали сигнал SOS. Сейчас он лежит где-то на борту "Титаника", и нам нужно разрешение американских надзорных служб на то, чтобы его поднять", — говорит Маккаллум.

Темы титаник подлодка британские ученые
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