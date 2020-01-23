Израильтянка Иссахар не попросила Путина о помиловании

Гражданка Израиля Наама Иссахар не попросила Владимира Путина о помиловании. Она считает, что просьб ее матери, а также премьер-министра и президента Израиля было достаточно. Ранее Иссахар приговорили в России к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

"Она не написала обращения о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно. За нее это сделали мама, премьер-министр и президент Израиля", - рассказала адвокат Иссахар Алексей Добрынин.

По словам правозащитника, у Владимира Путина есть право помиловать Нааму Иссахар без каких-либо просьб о помиловании с ее стороны.