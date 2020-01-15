Мадуро одобряет присутствие международных наблюдателей на выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует присутствие международных наблюдателей на выборах в стране, которые пройдут в этом году.

Мадуро отметил, что Европейский Союз, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и все международные организации смогут наблюдать за выборами в законодательные органы Венесуэлы.

При этом он заявил, что глава Организации Американских Государств (ОАГ) Луис Альмагро никогда не будет допущен к выборам.

Возглавляемая им организация признала оппозиционного деятеля Хуана Гуайдо "временным президентом" вопреки итогам президентских выборов в мае 2018 года, которые выиграл Мадуро.

На прошлой неделе депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за новое руководство законодательного органа: теперь кресло спикера вместо Хуана Гуайдо займет провластный депутат Луис Эдуардо Парра.

Мадуро одобрил его избрание, отметил, что национальная ассамблея приняла верное решение и выгнала ставленника США Гуайдо из парламента.