США хотят запретить Китаю покупать нефть у Ирана

Китайские власти должны понять и принять тот факт, что им придется прекратить закупать нефть у Ирана.

С таким заявлением выступил 12 января Стивен Мнучин, министр финансов США, в эфире ТК Fox News.

"Примерно 70% поставок нефти Ирана приходится на Китай. И если покупатель не прекратит это сотрудничество, то ему придется объяснять, что своими деньгами он финансирует террористические группировки на Ближнем Востоке", — говорит Мнучин.

Впрочем, как сам же и признает, нефти Иран теперь, когда введены американские санкции, "продает на 95% меньше, чем всегда".

"Но и того, что стране пока удается сбывать, ее надо лишить непременно. Мы (американское правительство — прим. ред) ведем сейчас переговоры с властями Китая, чтобы убедить их отказаться от поставок иранской нефти. И будем впоследствии контролировать этот процесс", — заявил министр.

Напомним, что 12 января Госдеп уже объявил о намерении полностью изолировать Иран, "перекрыв" ему все экономические возможности.