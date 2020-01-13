Вашингтон намерен изолировать Иран и политически, и экономически

Госдеп США намерен добиваться полной дипломатической и экономической изоляции Ирана. Причина — атаки на военные базы Штатов в Ираке.

С таким заявлением выступила в воскресенье, 12 января, в эфире ТК Fox News Морган Ортэгус, пресс-секретарь американского Госдепартамента.

"Мы полностью изолируем иранский режим. Они должны понять, что надо вести себя как нормальная нация. Пока же Пентагон успешно занимается военным сдерживанием Ирана на Ближнем Востоке", — сказала она.

Ортэгус напомнила, что ранее Майк Помпео назвал Джавада Зарифа, главу дипведомства Ирана, "пропагандистом высочайшего уровня", который "до последнего занимался дезинформацией" по поводу крушения украинского самолета в Тегеране.

Напомним, что отношения США и Ирана вышли на критический уровень после убийства генерала Касема Сулеймани и авиаудара по базам США в Ираке — мести Ирана за это. Что позже стало причиной "человеческой ошибки": крушения украинского Boeing, который "был принят за крылатую ракету США, направленную на важный военный объект" и сбит двумя ракетами иранского ПВО.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп, выступая с обращением к нации после удара Ирака по авиабазам США говорил о том, что Америка не хочет войны, поэтому отвечать противнику будет пакетом новых санкций.