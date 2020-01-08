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Китай призвал Иран и США к проявлению сдержанности

Мир

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал Тегеран и Вашингтон решать конфликт путем диалога, а также проявлять сдержанность по отношению друг к другу. Так министерство иностранных дел Китая прокомментировало ракетные удары Ирана по военным базам США, которые были нанесены в рамках иранской "операции возмездия" за убийство генерала Касема Сулеймани.

"Мы призываем все стороны к сдержанности, надеемся на то, что они смогут посредством диалога, переговоров и другими мирными способами решить существующие разногласия и противоречия", - заявил представитель МИД КНР.

Напомним, в ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции начал "операцию возмездия". Ракетным обстрелам подверглись военные базы США Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Иранские СМИ утверждают, что ракетный удар привел к смерти 80 человек.

Темы сша иран ирак диалог гэн шуан сдержанность ракетный удар
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