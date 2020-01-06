Новорождённый при смерти из-за выпущенного угандийской полицией газа

Однодневный ребенок находится в критическом состоянии в больнице после вдыхания слезоточивого газа, выпущенного угандийской полицией.

Полиция применила слезоточивый газ и огнестрельное оружие, чтобы разогнать митинг, созванный оппозиционным депутатом и кандидатом в президенты Боби Вайном недалеко от столицы страны Кампалы.

Родители ребенка живут рядом со средней школой Богоматери Доброго Совета в Восточном округе Кядондо, где должен был проходить митинг, сообщает газета.

Кто такой Бобби Вайн?

Боби Вайн и несколько лидеров его движения "За народную власть" были арестованы по пути на митинг. Они находятся в полицейском участке.

Полиция рассматривает возможность предъявления обвинения Боби Вайну за проведение "незаконного собрания" и неподчинение приказам. Боби Вайн, чье настоящее имя Роберт Кягуланьи, из поп-звезды превратился в политика. Он объявил, что будет баллотироваться против давнего лидера страны Йовери Мусевени на президентских выборах 2021 года.

В 2017 году он был избран депутатом парламента от Восточного Кядондо.

Встреча в понедельник в его избирательном округе была первой в серии запланированных общенациональных консультаций, чтобы "узнать мнение людей как кандидат в президенты", сказал он.

В выходные он написал в своем твиттере, что его встречи соответствуют всем юридическим требованиям.