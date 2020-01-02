РФ добыла максимальное количество нефти за постсоветский период

Добыча нефти в России достигла максимального результата за постсоветский период, несмотря на то, что сократила добычу в соответствии с соглашением с ОПЕК, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно требованием ОПЕК уровень сокращения добычи нефти равен 1,2 миллионам баррелям в сутки. Этот показатель сохранится до апреля 2020 года.

По данным агентства Bloomberg, в прошедшем году Россия добыла более 560 миллионов тонн нефти, что почти на один процент больше, чем в 2018 году. Это эквивалентно 11,25 миллионам баррелей в день. При этом в 1987 году Россия добывала рекордные 11,416 миллионов баррелей за сутки.

В Bloomberg считают, что в прошлом году Россия не выполняла свою квоту в рамках сделки ОПЕК+, перевыполнив целевой показатель за деявть из двенадцати месяцев.

Минэнерго России объяснили это обстоятельство несколькими причинами: от ограничений сурового климата до технических проблем, связанных с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".