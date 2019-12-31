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Оператор ГТС Украины хочет отказаться от российского оборудования

Мир » Бывший СССР » Украина

"Оператор ГТС Украины" через пять лет — аккурат к моменту окончания транзитного контракта — откажется от российского оборудования.

Оператор ГТС Украины хочет отказаться от российского оборудования

Так заявил гендиректор компании Сергей Макогон.

На своей странице в Facebook он выразил сожаление в связи с тем, что "значительное количество газоперекачивающих агрегатов", которые используются "на объектах ГТС", созданы "в РФ в 1970–1980 годы".

"В ходе масштабной реконструкции планируется полностью отказаться от российского оборудования. <…>ГТС Украины не должна зависеть от российского оборудования", — написал он.

Напомним, в октябре Макогон заявил, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если "Газпром" не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы.

В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.

Вот что об этом писала "Правда.Ру":

Контракт по транзиту газа из России через Украину подписан

Подписание контракта на транзит российского газа через территорию Украины состоялось.

Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

Алексей Миллер, председатель правления российской газовой корпорации пояснил, что одновременно с транзитным контрактом (за судьбой которого напряженно следило полпланеты — Прим. ред.) был подписан целый комплект соглашений и контрактов.

"Эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", — подчеркнул Миллер.

И добавил, что в юридическую силу документы вступили сегодня, то есть после 31 декабря (даты истечения предыдущего контракта — Прим. ред.) транзит "голубого топлива" в Европу продолжится.

"Газпром" сделал всё возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером", — заключил глава российской компании.

Напомним, что финальные переговоры проходили в Вене и длились пять дней, хотя основные и принципиальные моменты были обозначены еще 20 декабря. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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