Оператор ГТС Украины хочет отказаться от российского оборудования

"Оператор ГТС Украины" через пять лет — аккурат к моменту окончания транзитного контракта — откажется от российского оборудования.
Так заявил гендиректор компании Сергей Макогон.
На своей странице в Facebook он выразил сожаление в связи с тем, что "значительное количество газоперекачивающих агрегатов", которые используются "на объектах ГТС", созданы "в РФ в 1970–1980 годы".
"В ходе масштабной реконструкции планируется полностью отказаться от российского оборудования. <…>ГТС Украины не должна зависеть от российского оборудования", — написал он.
Напомним, в октябре Макогон заявил, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если "Газпром" не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы.
В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.
Подписание контракта на транзит российского газа через территорию Украины состоялось.
Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".
Алексей Миллер, председатель правления российской газовой корпорации пояснил, что одновременно с транзитным контрактом (за судьбой которого напряженно следило полпланеты — Прим. ред.) был подписан целый комплект соглашений и контрактов.
"Эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", — подчеркнул Миллер.
И добавил, что в юридическую силу документы вступили сегодня, то есть после 31 декабря (даты истечения предыдущего контракта — Прим. ред.) транзит "голубого топлива" в Европу продолжится.
"Газпром" сделал всё возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером", — заключил глава российской компании.
Напомним, что финальные переговоры проходили в Вене и длились пять дней, хотя основные и принципиальные моменты были обозначены еще 20 декабря. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.
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