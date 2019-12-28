Депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал недавнее заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко о трубопроводе "Северный поток-2". Украинский политик утверждал, что Германия уже находится в "энергетической зависимости" от России.

"К сожалению, наши украинские друзья все время говорят об одном и том же. Надо понимать, что за долгие десятилетия никогда не было сбоев в поставках газа из России в Европу. Поэтому глупо говорить о какой-то энергетической зависимости. Это неактуально, об этом говорилось десятки раз, и никогда не подтверждалось", - пояснил Ананских.