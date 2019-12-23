Трое террористов, разыскиваемых Россией, спокойно живут в Турции

Троих разыскиваемых российскими спецслужбами террористов нашли в Турции журналисты ИА "Известия".

Как рассказали сегодня сами "Известия", Рустем Кашапов, Ильнур Загидуллин и Рафаэль Мингалеев, особо не прячась, живут в турецкой Османии.

Находящийся в федеральном розыске Рафаэль Мингалеев, брат Раиса Мингалеева, лидера группировки "Моджахеды Татарстана"* (*запрещена в РФ), замешан в громком убийстве Валиуллы Якупова. начальника учебного отдела Духовного управления мусульман Татарстана, и покушении на Илдуса Файзова, муфтия Татарстана. Сейчас он, по данным журналистов, подрабатывает на стройках.

Член группировки "Моджахеды Татарстана"* (*запрещена в РФ), Рустем Кашапов, считается ее духовным лидером.

Ильнур Загидуллин находится в международном розыске за участие в боевых действиях на стороне террористов. Он воевал в Сирии, Афганистане и Чечне. А сейчас, пишут "Известия", занимается сельским хозяйством — разводит индюков, коней, пчел. И торгует мясом, кумысом и медом.

Журналистское расследование длилось полгода. И привело в местность, где более 100 лет назад обосновались в Турции этнические татары.

Спецкоррам "Известий" удалось даже пообщаться с террористами, которых усиленно ищут. И те рассказали, что турецкие власти знают, кто они такие. Более того, "все они минимум раз в год встречаются с представителями местных властей и, естественно, занесены в электронную базу". Но продолжают "оставаться невидимками".

*запрещена в РФ