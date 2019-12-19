В МИД Ирана резолюцию ООН назвали "злонамеренным" документом

В иранском МИД решительно осуждают резолюцию, принятую на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, которая отмечает нарушение прав человека в Иране.

Официальный представитель министерства Аббас Мусави назвал предложенную Канадой резолюцию документом, разработанным на основе "избирательного, злонамеренного, конфронтационного и политически заряженного отношения".

Резолюция обвиняет Иран в дискриминации женщин и религиозных меньшинств, заявляет о недостаточном внимании иранских властей к условиям содержания заключенных и несоблюдении свободы слова.

Иран - религиозно-демократическое государство

Мусави отметил, что те, кто поддерживает эту резолюцию, сами занимают двойственную позицию в отношении прав человека и пытаются добиться того же от таких международных учреждений, как ООН.

"Мы выражаем сожаление по поводу того, что Организацией Объединенных Наций стали злоупотреблять подобным образом", - сказал пресс-секретарь.

Он назвал Исламскую Республику религиозно-демократическим государством, которое добросовестно выполняет свои моральные и внутренние обязательства, а также соответствующие международные конвенции по соблюдению и поощрению прав человека.