В иранском МИД решительно осуждают резолюцию, принятую на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, которая отмечает нарушение прав человека в Иране.
Официальный представитель министерства Аббас Мусави назвал предложенную Канадой резолюцию документом, разработанным на основе "избирательного, злонамеренного, конфронтационного и политически заряженного отношения".
Резолюция обвиняет Иран в дискриминации женщин и религиозных меньшинств, заявляет о недостаточном внимании иранских властей к условиям содержания заключенных и несоблюдении свободы слова.
Мусави отметил, что те, кто поддерживает эту резолюцию, сами занимают двойственную позицию в отношении прав человека и пытаются добиться того же от таких международных учреждений, как ООН.
"Мы выражаем сожаление по поводу того, что Организацией Объединенных Наций стали злоупотреблять подобным образом", - сказал пресс-секретарь.
Он назвал Исламскую Республику религиозно-демократическим государством, которое добросовестно выполняет свои моральные и внутренние обязательства, а также соответствующие международные конвенции по соблюдению и поощрению прав человека.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.