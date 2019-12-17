Закон Зеленского "о децентрализации" назвали попыткой узурпации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады закон "о децентрализации власти", которого так долго ждали миллионы украинцев.

Но, как заявили в ДНР и ЛНР, которые больше других в нем заинтересованы, "это закон никаким боком не учитывает Минские соглашения".

"Более того, в нем даже нет упоминания об особом статусе Донбасса. Да и самом Донбассе, кстати, тоже", — сказала Наталья Никонорова, глава МИД ДНР.

По ее словам, предложенный Зеленским законопроект вводит на территории Украины "институт президентских префектов", что вообще лишает даже малейшей самостоятельности местные советы, а вот власть Киева, напротив, "возводит в абсолют".