Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады закон "о децентрализации власти", которого так долго ждали миллионы украинцев.
Но, как заявили в ДНР и ЛНР, которые больше других в нем заинтересованы, "это закон никаким боком не учитывает Минские соглашения".
"Более того, в нем даже нет упоминания об особом статусе Донбасса. Да и самом Донбассе, кстати, тоже", — сказала Наталья Никонорова, глава МИД ДНР.
По ее словам, предложенный Зеленским законопроект вводит на территории Украины "институт президентских префектов", что вообще лишает даже малейшей самостоятельности местные советы, а вот власть Киева, напротив, "возводит в абсолют".
"Кроме этого, — отмечает Никанорова, — никаких предварительных согласований с представителями республик не было. А согласно подписанному Зеленским в Париже коммюнике, президент Украины обязан обсуждать с нами все правовые аспекты особого статуса, включая и конституционную реформу".
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