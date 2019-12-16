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В НАТО сложилась самая сложная обстановка за всю историю альянса

Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс в настоящее время сталкивается с самой "сложной обстановкой безопасности" в своей истории, поскольку между государствами усиливаются разногласия.

Столтенберг сделал это заявление в Кувейте, на торжестве, посвященном 15-летию Стамбульской инициативы о сотрудничестве (ICI), которая была организована НАТО для укрепления связей в области безопасности с Ближним Востоком.

"За все эти годы НАТО никогда не находилась в более сложной обстановке в области безопасности, чем сегодня, — отметил Столтенберг. — Для поддержания нашей безопасности нам необходимо быть гибкими и готовыми реагировать на угрозы, поступающие со всех направлений — с суши, моря, воздуха, космоса и из киберпространства, а также от государственных и негосударственных субъектов".

Участники альянса выясняют отношения

Ранее в этом месяце лидеры стран НАТО собрались в Лондоне на саммите, посвященном 70-летию создания 29-го военного альянса, на фоне разногласий по ряду вопросов, включая расходы на оборону и предполагаемые угрозы со стороны России и Китая.

Трамп яростно критиковал НАТО, в основном обвиняя других членов военного альянса в том, что они не платят свою "справедливую долю".

А президент Франции Эммануэль Макрон назвал возглавляемый США военный альянс "мертвыми мозгами" и призвал к новой стратегии, согласно которой следует возобновить диалог с Россией и совместно бороться с терроризмом.

Макрон также сказал, что Европа достаточно сильна, чтобы защитить себя без помощи со стороны США.

 

Темы нато разногласия военный альянс йенс столтенберг угрозы безопасности
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