Премьер Греции анонсировал визит в Россию

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиа выступил перед парламентом на слушаниях по бюджету страны на 2020 год. Он рассказал депутатам, что премьер-министр Кириакос Мицотакис планирует совершить рабочий визит в Россию.

В дальнейшем МИД Греции подтвердил эту информацию, однако точную дату визита не сообщили. Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил визит в Афины в 2018 году из-за скандала с высылкой двух российских дипломатов из страны.

Примечательно, что Никос Дендиа посещал Москву в ноябре текущего года. Он пригласил Сергея Лаврова и Владимира Путина посетить Грецию в 2021 году по случаю двухсотлетия начала греческой революции против ига Османской империи.