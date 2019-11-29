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Источник Правда.Ру

США сняли санкции с компаний Дерипаски, уже бывших

Мир

Министерство финансов США сняло санкции с активов Олега Дерипаски. Речь идет о компаниях "Русал", En+ и "Евросибэнерго". Примечательно, что это произошло за несколько часов до их официального вступления в силу.

Ранее бизнесмен пошел на требование регулятора и снизил долю в компаниях, потеряв над ними контроль. Ограничительные меры в отношении Олега Дерипаски по-прежнему продолжают действовать.

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