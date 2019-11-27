На данный момент в компании работает 61 тысяча сотрудников, однако в последующие пять лет будет уволен каждый седьмой работник. Представители Audi отмечают, что эта необходимость вызвана оптимизацией расходов.
Издание Automotive New отмечает, что в ближайшее время работы могут лишиться 9,5 тысяч сотрудников Audi в Германии. Эксперты издания считают, что причина массового сокращения кроется в глобальном кризисе, который приближается к отрасли.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.