Audi уволит почти десять тысяч сотрудников в Германии

На данный момент в компании работает 61 тысяча сотрудников, однако в последующие пять лет будет уволен каждый седьмой работник. Представители Audi отмечают, что эта необходимость вызвана оптимизацией расходов.

Издание Automotive New отмечает, что в ближайшее время работы могут лишиться 9,5 тысяч сотрудников Audi в Германии. Эксперты издания считают, что причина массового сокращения кроется в глобальном кризисе, который приближается к отрасли.