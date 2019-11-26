Минобороны РФ: в Сирии готовится провокация с применением химоружия

Минобороны РФ сообщило о том, что в террористы в Сирии готовят новую провокацию с применением химического оружия. При этом вину они собираются опять возложить на правительство Асада и российские вооруженные силы.

Согласно разведданным, "боевики из отряда полевого командира Абу Малека, входящего в группировку "Хаят Тахрир аш-Шам"* (террористическая организация, запрещенная в РФ), совместно с организацией "Белые каски" планируют проведение провокации с инсценировкой авиационных ударов и применения химического оружия".

Инсценировку собираются проводить в населенных пунктах Идлибской зоны деэскалации.

По данным Минобороны России, жители населенного пункта Сармада, что в 30 километрах северо-восточнее Идлиба, сообщили о прибытии в начале ноября в город неизвестных людей в сопровождении вооруженных боевиков. Три грузовых автомобиля были нагружены цистернами для перевозки химикатов, профессиональным видеооборудованием и фрагментами авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой.

Как заявляют российские военные боевики отбирают местных жителей для участия в съемках с изображением последствий авиаударов и применения химоружия.