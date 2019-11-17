Над украинскими позициями в Донбассе подняли американский флаг

Управление Народной милиции ЛНР сообщило о том, что украинские военнослужащие подняли над своими позициями возле нескольких населенных пунктов флаги США. В пресс-службе УНМ Луганской народной республики отметили, что это произошло в преддверии приезда американского журналиста.

По разведданым, приказ вывесить американские флаги в районе населенных пунктов Мироновское и Крымское отдали командиры 59-й и 14-й бригад полковник Геннадий Шаповалов и полковник Сергей Войченко.

В ЛНР располагают информацией, что на позиции украинских военнослужащих приезжал американский журналист Хоффман Вэйн из известного издания The New York Times.