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Источник Правда.Ру

Над украинскими позициями в Донбассе подняли американский флаг

Мир » Бывший СССР » Украина

Управление Народной милиции ЛНР сообщило о том, что украинские военнослужащие подняли над своими позициями возле нескольких населенных пунктов флаги США. В пресс-службе УНМ Луганской народной республики отметили, что это произошло в преддверии приезда американского журналиста.

По разведданым, приказ вывесить американские флаги в районе населенных пунктов Мироновское и Крымское отдали командиры 59-й и 14-й бригад полковник Геннадий Шаповалов и полковник Сергей Войченко.

В ЛНР располагают информацией, что на позиции украинских военнослужащих приезжал американский журналист Хоффман Вэйн из известного издания The New York Times.

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