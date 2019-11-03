WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину

Президент США Дональд Трамп с первых дней на посту главы государства испытывает ненависть к Украине. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Белого дома. Источники считают, что негативное отношение Трампа к Украине связано с сотрудничеством Киева с предвыборным штабом Хиллари Клинтон.

Один из сотрудников Белого дома рассказал, как в мае 2019 года на одном из совещаний Трамп наотрез отказывался предоставить поддержку новым властям Украины аргументируя это тем, что они "хотели его уничтожить".

Американский лидер, по заявлениям источников, утверждал, что Украина "всегда была частью России" и "никогда не являлась настоящей страной", а также "всегда была коррумпирована".

"Он всегда говорит, что Украина очень плохая страна и отмечает, что Россию злить не стоит", - рассказала изданию одна из сотрудниц администрации президента.