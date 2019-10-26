Зеленский лично прибыл в Донбасс для разгона нацистов

Президент Украины Владимир Зеленский лично приехал в Донбасс, чтобы поговорить с нацистами, которые сорвали разведение сил в поселке Золотое. В соцсетях был опубликован ролик того, как украинский лидер беседует с одним из представителей нацбатальонов, требуя сложить оружие.





Пользователей соцсетей заинтересовал "особый жаргон" Зеленского, который он использует в общении с радикалами. "Я тебе лох какой-то? Я президент этой страны", - повторял Владимир Зеленский, пытаясь убедить сторонника "капитуляции".

"Я не понимаю, чем базар закончится, пацаны", - заявил президент Украины. Не добившись конкретных действий от радикалов, Зеленский покинул село Золотое.