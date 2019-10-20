Трамп признался, что ему нравятся русские

Президент США Дональд Трамп решил поддержать члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард, которая выдвинула кандидатуру на президентские выборы 2020 года. Ранее Хиллари Клинтон раскритиковала Габбард и назвала её "любимым кандидатом русских". Политик припомнила ей личную встречу с Башаром Асадом в 2017 году, а затем публичный призыв вывести солдат США с территории Сирии.

Дональд Трамп написал в Twitter, что его часто называют любителем России. Он подтвердил, что на самом деле ему нравятся русские, и не только русские, а все люди. Публикацию президент закончил словами: "Хиллари сходит с ума".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что недавно Дональд Трамп также поддался эмоциям на выступлении перед соратниками. В течение всего выступления он оскорблял видных деятелей Демократической партии США, которые добиваются его отставки. Американский лидер назвал их "спятившими и сильно больными людьми".

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