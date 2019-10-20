Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Трамп признался, что ему нравятся русские

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Президент США Дональд Трамп решил поддержать члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард, которая выдвинула кандидатуру на президентские выборы 2020 года. Ранее Хиллари Клинтон раскритиковала Габбард и назвала её "любимым кандидатом русских". Политик припомнила ей личную встречу с Башаром Асадом в 2017 году, а затем публичный призыв вывести солдат США с территории Сирии.

Дональд Трамп написал в Twitter, что его часто называют любителем России. Он подтвердил, что на самом деле ему нравятся русские, и не только русские, а все люди. Публикацию президент закончил словами: "Хиллари сходит с ума".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что недавно Дональд Трамп также поддался эмоциям на выступлении перед соратниками. В течение всего выступления он оскорблял видных деятелей Демократической партии США, которые добиваются его отставки. Американский лидер назвал их "спятившими и сильно больными людьми".

Читайте также:

Трамп рассказал о потерянных друзьях за годы своего президентства

Темы русские башар асад тулси габбард дональд трамп хиллари клинтон
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Методы выявления язвенного колита
Выборы. Новости и аналитика
Евгений Гильбо: проблемы народ России выбрал себе сам
Здоровье
Лечение шизофрении продолжается на протяжении всей жизни пациента
Новости Все >
Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ
Трамп признался, что ему нравятся русские
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
Сотрудники МЧС потушили пожар на складе на западе Москвы
В Ростове под завалами обнаружили тело седьмого погибшего при пожаре
Турция обвиняет курдов в нарушении перемирия в Сирии
В Красноярском крае нашли 7 пропавших без вести после прорыва дамбы
Песков: технологически Россия не готова к закону "о суверенном рунете"
Киев признал зависимость от российской энергосистемы
Путин поручил оказать помощь пострадавшим в Красноярском крае
Последние материалы
Трамп признался, что ему нравятся русские
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
Сотрудники МЧС потушили пожар на складе на западе Москвы
Евгений Гильбо: проблемы народ России выбрал себе сам
Лечение шизофрении продолжается на протяжении всей жизни пациента
Соединенные Штаты провоцируют рост военных расходов в мире
Живущие по расчету и их формула - Гороскоп дня
Антидождь: какой купить, как правильно нанести и срок действия состава
Пять народных способов, помогающих избавиться от похмелья
Советник Трампа рассказал о хищениях Порошенко и Луценко
Популярное
Здоровье
Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья

Врач Григорий Конев заявил, что те бананы, которые привозят в Россию, обрабатывают химикатами, чтобы они дольше хранились, а эти вещества являются не просто вредными, они — они канцерогенны.

Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья
Эксперт предсказал крах нефтегазовой отрасли России
Нефть
Эксперт предсказал крах нефтегазовой отрасли России
Здоровье
Шесть признаков, говорящих о наличии большого количества токсинов в организме
Здоровье и профилактика
Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье
Соломон Соловьев Живущие по расчету и их формула - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Реформа полиции: "лучшие из лучших" - взяточники? Любовь Степушова Руслан Веснянко Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого? Руслан Веснянко
Комментарии
Евгений Гильбо: проблемы народ России выбрал себе сам
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
Евгений Гильбо: проблемы народ России выбрал себе сам
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
Илон Маск пообщался с участниками бизнес-форума на Кубани
Что ждет шахидов в раю. Девственницы или виноград?
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Эндометриоз: причины, диагностика, лечение
Святая Екатерина: жизнь во имя Христа
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Илон Маск пообщался с участниками бизнес-форума на Кубани
Генассамблея ООН устроила США обструкцию на выборах в СПЧ
Илон Маск пообщался с участниками бизнес-форума на Кубани
Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого?
Евгений Гильбо: санкции против России - выдумка СМИ
Внука Назарбаева осудили в Лондоне за укус полицейского
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ