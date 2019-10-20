Президент США Дональд Трамп решил поддержать члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард, которая выдвинула кандидатуру на президентские выборы 2020 года. Ранее Хиллари Клинтон раскритиковала Габбард и назвала её "любимым кандидатом русских". Политик припомнила ей личную встречу с Башаром Асадом в 2017 году, а затем публичный призыв вывести солдат США с территории Сирии.
Дональд Трамп написал в Twitter, что его часто называют любителем России. Он подтвердил, что на самом деле ему нравятся русские, и не только русские, а все люди. Публикацию президент закончил словами: "Хиллари сходит с ума".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что недавно Дональд Трамп также поддался эмоциям на выступлении перед соратниками. В течение всего выступления он оскорблял видных деятелей Демократической партии США, которые добиваются его отставки. Американский лидер назвал их "спятившими и сильно больными людьми".
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