Трамп посвятил выступление оскорблению демократов

Президент США Дональд Трамп посетил Миннеаполис, где выступил перед своими сторонниками. В течение всего выступления он оскорблял видных деятелей Демократической партии США, которые добиваются его отставки. Американский лидер назвал их "спятившими и сильно больными людьми".

Трамп начал с критики в адрес спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Он предположил, что Пелоси "либо по-настоящему глупа, либо вообще не понимает, что происходит". Президент допустил, что такое поведение спикера палаты представителей может еще говорить о том, что она "ведет нечестную игру".

Затем американский лидер прошелся по своему оппоненту на выборах-2020 Джо Байдену. По его словам, Байден никогда не был хорошим сенатором, а вице-президентом Байден стал только потому, что умел "льстить" Бараку Обаме. Трамп вспомнил и про сына Джо Байдена - Хантера, местоположение которого неизвестно с тех пор, как стали известны подробности его деятельности на Украине. Трамп даже предложил изготовить футболки с надписью: "Где Хантер?".

Под прицел главы США попал и глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф, который, по мнению Трампа, исказил суть его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его президент США назвал "полным мошенником".

Вспомнил американский лидер и о местных демократах: про члена Палаты представителей от Миннесоты Ильхан Омар и про мэра Миннеаполиса Джейкобе Фрее. Омар Трамп назвал "социалисткой, которая плевать хотела на Америку", а Фрея обозвал плохим мэром.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, как Дональд Трамп оскорбил своего единомышленника на выступлении перед сторонниками. Трамп указал пальцем на одного из мужчин и заявил, что у него проблемы с лишним весом. Президент сказал, чтобы мужчина уходил домой и занялся спортом. Примечательно, что мужчина, на которого указывал Трамп, был одет в футболку с надписью "Трамп-2020".

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