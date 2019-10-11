Трамп рассказал о потерянных друзьях за годы своего президентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что лишился всех своих друзей, когда возглавил американскую администрацию. Об этом он рассказал во время выступления перед сторонниками в Миннесоте.

По словам главы Белого дома, недавно он разговаривал со своим другом о скандале вокруг июльской телефонной беседы с президентом Украины. "Он сказал: "Президент". Я ответил: "Зови меня Дональдом, ты звал меня Дональдом в течение 35 лет".Я потерял всех своих друзей, потому что они боятся со мной говорить, честно говоря, я президент, теперь они не могут со мной говорить", - пожаловался Трамп.

Он добавил, что проблема заключается в уважении, которое люди испытывают к должности президента США. "Я хочу, чтобы кто-нибудь звал меня Дональдом", - заключил американский лидер. В ответ на это толпа начала скандировать его имя.