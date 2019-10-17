В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 100 человек

В ночь на 17 октября хаос охватил уже всю Каталонию: в крупных городах полыхают пожары, а на улицах начались столкновения протестующих с полицией.

В Барселоне тысячи борцов за независимость штурмовали правительственные здания и требовали выпустить из тюрьмы организаторов референдума.

Чтобы разогнать демонстрантов, из соседних испанских регионов были отправлены дополнительные силы. С протестующими разбирались с помощью дубинок, резиновых пуль, а также с применением более радикальных методов.

После того, как суд принял решение посадить за решетку организаторов референдума о независимости, обстановка в Каталонии накалилась. Автономия парализована уже третий день, перекрыты дороги, нарушено авиасообщение. По словам горожан, так будет до тех пор, пока не отреагирует официальный Мадрид, где уже проходят массовые беспорядки: на улицы города в поддержку протестантов Каталонии вышли сотни человек.

Огонь протеста охватил Каталонию.

Между протестующими и полицией вспыхнула настоящая война: в их руках булыжники, бутылки с зажигательной смесью. В толпу летят резиновые пули.

Но бунтари все равно устраивают новые баррикады, переворачивают мусорные контейнеры. Баррикады укрепляют деревянными клумбами, покрышками.

Над городом стоит густой черный дым. Пожар охватывает автомобили, мусорные контейнеры.

Борьба за независимость Каталонии приобретает все более кровопролитный характер.

Пострадавших действительно много. Раненых уже более сотни. Погиб один человек среди мирного населения. По причине массовых беспорядков и дорожных блокад "скорая" не могла проехать к пациенту, в итоге он умер. Туристы укрывают в отеле.

Чтобы не попасть в это пекло, местные стараются не выходить из дома.

Со всех каталонских городов в Барселону стягиваются дополнительные армии протестующих, которые все громят и устраивают поджоги.

Каталонцы требуют выполнения своих требований, иначе протесты будут продолжаться.

Фото: pravda.ru

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